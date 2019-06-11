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Ювентус нацелился на Триппьера

Дата публикации: Сегодня, 21:02 | Категория: Новости футбола

Ювентус нацелился на Триппьера

   Руководство туринского «Ювентуса» интересуется крайним защитником «Тоттенхэма» Кираном Триппьером. Соответствующие данные приводят итальянские спортивные издания.

   Новый главный коуч «бьянконери» Маурицио Сарри желает видеть 28-летнего игрока английской сборной в качестве замены Жоау Канселу. По некоторым данным, последний может перейти в «Манчестер Сити».

   Так, боссы «Ювентуса» предлагают Кирану Триппьеру договор о сотрудничестве сроком на пять лет, с зарплатой от 2 600 000 евро (не учитывая различные бонусные доплаты). При этом, президент «шпор» Дэниел Леви не желает расставаться с одним из важнейших исполнителей меньше, чем 25 000 000 евро.

   В прошедшем сезоне Киран Триппьер был 38 раз задействован в матчах в рамках всех турниров, в которых принимал участие «Тоттенхэм». На счету защитника один забитый мяч и пять голевых пасов.

 

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