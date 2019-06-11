Ювентус нацелился на Триппьера

Руководство туринского «Ювентуса» интересуется крайним защитником «Тоттенхэма» Кираном Триппьером. Соответствующие данные приводят итальянские спортивные издания.

Новый главный коуч «бьянконери» Маурицио Сарри желает видеть 28-летнего игрока английской сборной в качестве замены Жоау Канселу. По некоторым данным, последний может перейти в «Манчестер Сити».

Так, боссы «Ювентуса» предлагают Кирану Триппьеру договор о сотрудничестве сроком на пять лет, с зарплатой от 2 600 000 евро (не учитывая различные бонусные доплаты). При этом, президент «шпор» Дэниел Леви не желает расставаться с одним из важнейших исполнителей меньше, чем 25 000 000 евро.

В прошедшем сезоне Киран Триппьер был 38 раз задействован в матчах в рамках всех турниров, в которых принимал участие «Тоттенхэм». На счету защитника один забитый мяч и пять голевых пасов.