Ювентус нацелился на Триппьера
Руководство туринского «Ювентуса» интересуется крайним защитником «Тоттенхэма» Кираном Триппьером. Соответствующие данные приводят итальянские спортивные издания.
Новый главный коуч «бьянконери» Маурицио Сарри желает видеть 28-летнего игрока английской сборной в качестве замены Жоау Канселу. По некоторым данным, последний может перейти в «Манчестер Сити».
Так, боссы «Ювентуса» предлагают Кирану Триппьеру договор о сотрудничестве сроком на пять лет, с зарплатой от 2 600 000 евро (не учитывая различные бонусные доплаты). При этом, президент «шпор» Дэниел Леви не желает расставаться с одним из важнейших исполнителей меньше, чем 25 000 000 евро.
В прошедшем сезоне Киран Триппьер был 38 раз задействован в матчах в рамках всех турниров, в которых принимал участие «Тоттенхэм». На счету защитника один забитый мяч и пять голевых пасов.
Похожие новости:
Руководство «Манчестер Сити» является претендентом на португальского защитника туринского «Ювентуса» Жуана...
Сфера интересов итальянского «Ювентуса» отныне включает в себя левого защитника «Бенфики» А. Гримальдо. 21-летний Алекс...
Итальянец М. Дармиан не намерен «полировать» лавку запасных в «МЮ», и готов возвратиться к себе на родину. Перед самым...
«Челси», «Рома» и «Милан» «положили глаз» на форварда «Юве». 24-летний С. Дзадза...
«Манчестер Сити» раздумывает над тем, чтобы приобрести оборонительного игрока «Ювентуса» Алекса Сандро. Такую информацию...