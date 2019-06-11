МЮ намерен потратить на трансферы около 100 млн фунтов

Боссы «Манчестер Юнайтед» выделяет на летние трансферы около 100 000 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет ряд британских таблоидов.

Уточняется, что главный коуч «красных дъяволов» Уле-Гуннар Сульшер получил в распоряжение данные средства, которые будут направлены на усиление определенных позиций команды.

При этом, данная сумма может быть увеличена лишь при продаже того или иного исполнителя «МЮ».

Что касается планов «манкунианцев», то клубу интересны фулбэк «Лестера» - Гарри Магуайр, а также защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссаке. Однако, та сумма, которая была выделена «МЮ» скорее всего окажется недостаточной для покупки этих двух футболистов.

Уйти из клуба Английской Премьер-лиги в этот летний период трансферов могут страж ворот – Давид де Хеа, полузащитник Поль Погба, а также форвард Ромелу Лукаку.