Коутинью может вернуться в Ливерпуль

По сведениям испанских футбольных источников, бразильский хавбек Филиппе Коутинью может возвратиться в «Ливерпуль» уже этим летом.

Как отмечается, 27-летний исполнитель готов к уходу из стана «сине-гранатовых». При этом, боссы клуба не против ухода Коутинью.

За сложившейся ситуацией пристально наблюдают клубы Английской Премьер-лиги, в число которых входят «Манчестер Юнайтед», лондонский «Челси» и «Ливерпуль», за который ранее играл футболист.

Единственной проблемой, которая может застопорить переход исполнителя – значительный уровень заработной платы, которую ему платят в «Барселоне». На сегодня она достигает 12 000 000 евро за один сезон.

Напомним, что Филиппе Коутинью выступал за «мерсисайдцев» в период с 2013 по 2018 год. После он пополнил стан каталонского клуба. «Барса» заплатила за данный трансфер 120 000 000 евро. Кроме того, согласно условиям заключенных договоренностей между клубами, эта цифра может увеличиться за счет бонусов еще на 20 000 000 евро.