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Фернандо Торрес завершил карьеру

Дата публикации: Вчера, 21:03 | Категория: Новости футбола

Фернандо Торрес завершил карьеру 

   Именитый испанский нападающий Фернандо Торрес, получивший известность выступлениями за мадридский «Атлетико», «Ливерпуль» и лондонский «Челси» заявил о том, что завершает профессиональную карьеру футболиста.

   «Пришло время завершать футбольную карьеру после 18 лет, которые были захватывающими», - написал в своем аккаунте в социальной сети Торрес.

   Последним местом работы 35-летнего испанца был японский «Саган Тосу». За этот клуб он играл с середины 2018 года. В этом сезоне Джей-лиги форвард сыграл в семи поединках, в которых не забил ни единого гола.

   На счету Фернандо Торреса ряд достижений – с «Челси» ему удалось побеждать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке Англии. Также нападающий стал победителем ЛЕ вместе с «Атлетико». Кроме того, испанец стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2008 и 2012 гг. с национальной сборной.

 

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