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Атлетико пополнит Льоренте

Дата публикации: Вчера, 20:19 | Категория: Новости футбола

Атлетико пополнит Льоренте

   Мадридскому «Атлетико» удалось достичь договоренности с «Реалом» относительно перехода в свой стан хавбека Маркоса Льоренте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «матрасников».

   Уточняется, что 24-летний исполнитель оформит трудовое соглашение с «Атлетико» сроком на пять лет. Однако, перед этим футболист должен успешно пройти медицинское освидетельствование.

   Сумма сделки клубами из Мадрида не разглашена. По оценкам различных футбольных источников трансфер обошелся «матрасникам» в сумму около 40-50 000 000 евро.

   Маркос Льоренте примкнул к академии «королевского» клуба в 2008 году. После того, как игрок принимал участие в матчах за «Алавес» в качестве арендованного исполнителя в период с 2016-17 гг., он был привлечен в первую команду.

   За прошлый сезон полузащитник был задействован тренерским штабом «сливочных» в 14 поединках в рамках всех состязаний и забил один мяч.

 

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