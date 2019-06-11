Атлетико пополнит Льоренте

Мадридскому «Атлетико» удалось достичь договоренности с «Реалом» относительно перехода в свой стан хавбека Маркоса Льоренте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «матрасников».

Уточняется, что 24-летний исполнитель оформит трудовое соглашение с «Атлетико» сроком на пять лет. Однако, перед этим футболист должен успешно пройти медицинское освидетельствование.

Сумма сделки клубами из Мадрида не разглашена. По оценкам различных футбольных источников трансфер обошелся «матрасникам» в сумму около 40-50 000 000 евро.

Маркос Льоренте примкнул к академии «королевского» клуба в 2008 году. После того, как игрок принимал участие в матчах за «Алавес» в качестве арендованного исполнителя в период с 2016-17 гг., он был привлечен в первую команду.

За прошлый сезон полузащитник был задействован тренерским штабом «сливочных» в 14 поединках в рамках всех состязаний и забил один мяч.