Атлетико пополнит Льоренте
Мадридскому «Атлетико» удалось достичь договоренности с «Реалом» относительно перехода в свой стан хавбека Маркоса Льоренте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «матрасников».
Уточняется, что 24-летний исполнитель оформит трудовое соглашение с «Атлетико» сроком на пять лет. Однако, перед этим футболист должен успешно пройти медицинское освидетельствование.
Сумма сделки клубами из Мадрида не разглашена. По оценкам различных футбольных источников трансфер обошелся «матрасникам» в сумму около 40-50 000 000 евро.
Маркос Льоренте примкнул к академии «королевского» клуба в 2008 году. После того, как игрок принимал участие в матчах за «Алавес» в качестве арендованного исполнителя в период с 2016-17 гг., он был привлечен в первую команду.
За прошлый сезон полузащитник был задействован тренерским штабом «сливочных» в 14 поединках в рамках всех состязаний и забил один мяч.
Похожие новости:
«Пари Сен-Жермен» планирует серьёзные денежные вложения в футболиста, который на данном этапе времени представляет «Алавес»....
Игрок центральной линии «Росарио Сентраль» В. Монтойя в одном шаге от «Севильи» – остаётся лишь успешно пройти...
Хав «Сельты» Фернандес заинтересовал «Атлетико», сообщает испанская газета «AS». 29-летний аргентинец будет...
«Ювентус», вероятно распрощается со своим форвардом. Речь идет о Фернандо Льоренте, которого активно сватают в целый ряд европейских...
По информации английских и испанских СМИ, в январе атакующий полузащитник «Тоттенхема» Эрик Ламела отправится в аренду в мадридский...