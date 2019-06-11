Реал отложил покупку Мбаппе

Как отмечают испанские спортивные издания, боссы мадридского «Реала» не собираются начинать переговорный процесс относительно приобретения форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в текущее окно трансферов.

Утверждается, что «сливочные» отложили данный процесс на следующий год. Однако, в 2020 году «Реал» намерен видеть желание о переходе от Мбаппе. Это связано с тем, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес не хочет ухудшать отношения с руководством французского клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне 20-летний нападающий входил в число ключевых исполнителей «Пари Сен-Жермен». На счету Килиана Мбаппе 29 сыгранных матчей в рамках национального первенства, 33 точных ударов по воротам противоборствующих команд и девять ассистов. Договоренности по контракту молодого игрока с «ПСЖ» рассчитаны до 2023 года.