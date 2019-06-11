  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Пятница 21 июня

02:00  cleag Уругвай - Япония
Свернуть список трансляций

Реал отложил покупку Мбаппе

Дата публикации: Вчера, 20:18 | Категория: Новости футбола

Реал отложил покупку Мбаппе

 

   Как отмечают испанские спортивные издания, боссы мадридского «Реала» не собираются начинать переговорный процесс относительно приобретения форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в текущее окно трансферов.

   Утверждается, что «сливочные» отложили данный процесс на следующий год. Однако, в 2020 году «Реал» намерен видеть желание о переходе от Мбаппе. Это связано с тем, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес не хочет ухудшать отношения с руководством французского клуба.

   Добавим, что в прошлом сезоне 20-летний нападающий входил в число ключевых исполнителей «Пари Сен-Жермен». На счету Килиана Мбаппе 29 сыгранных матчей в рамках национального первенства, 33 точных ударов по воротам противоборствующих команд и девять ассистов. Договоренности по контракту молодого игрока с «ПСЖ» рассчитаны до 2023 года.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
    Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
          Как информируют французские футбольные издания, руководство «Пари Сен-Жермен» желает сохранить у себя лидера атак...
  • Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе
    Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе
                    «Реал» Мадрид не оставляет попыток по заполучению лидера атак французского...
  • Реал нацелился на покупку Мбаппе летом
    Реал нацелился на покупку Мбаппе летом
            Килиан Мбаппе, являющийся лидером атак «Пари Сен Жермен», стал главной целью мадридского...
  • Ливерпуль предложил Монако за Мбаппе € 75 млн
    Ливерпуль предложил Монако за Мбаппе € 75 млн
    В молодом таланте «Монако» К. Мбаппе заинтересован «Ливерпуль». По информации Marca, англичане сообщили Монегаскам о своей...
  • Marca: Мбаппе согласился на переход в Реал
    Marca: Мбаппе согласился на переход в Реал
    Форвард княжеского «Монако» принял решение относительно своего будущего, по версии испанского издания Marca. По сведениям источника,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close