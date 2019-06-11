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Сарри: Ювентус – лучший клуб Италии

Дата публикации: Вчера, 20:17 | Категория: Новости футбола

Сарри: Ювентус – лучший клуб Италии

   Новый главный коуч туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал возвращение на родину. Напомним, что в ранее Сарри работал в «Наполи».     После этого, специалист руководил лондонским «Челси» и сегодня стал наставником «бьянконери», сменив на посту Массимилиано Аллегри.

   «Я отдавал «Наполи» всё. Потом я начал сомневаться и принял решение о том, что нужно получить опыт в Английской Премьер-лиге.

   Сегодня я получил шанс вернуться в Италию. «Ювентус» в настоящее время лучший клуб этой страны», - отметил Сарри.

   По словам 60-летнего тренера, он был удивлен решительностью боссов «Старой синьоры»:

   «Со стороны руководства клуба я еще не видел такой решимости взять на работу тренера. Я увидел прекрасное отношение, которое смогло меня убедить. Ощущения были сильными», - отметил специалист в ходе пресс-конференции.

 

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