Сарри: Ювентус – лучший клуб Италии
Новый главный коуч туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал возвращение на родину. Напомним, что в ранее Сарри работал в «Наполи». После этого, специалист руководил лондонским «Челси» и сегодня стал наставником «бьянконери», сменив на посту Массимилиано Аллегри.
«Я отдавал «Наполи» всё. Потом я начал сомневаться и принял решение о том, что нужно получить опыт в Английской Премьер-лиге.
Сегодня я получил шанс вернуться в Италию. «Ювентус» в настоящее время лучший клуб этой страны», - отметил Сарри.
По словам 60-летнего тренера, он был удивлен решительностью боссов «Старой синьоры»:
«Со стороны руководства клуба я еще не видел такой решимости взять на работу тренера. Я увидел прекрасное отношение, которое смогло меня убедить. Ощущения были сильными», - отметил специалист в ходе пресс-конференции.
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