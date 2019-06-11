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Барселона не собирается расставаться с Дембеле

Дата публикации: Вчера, 20:16 | Категория: Новости футбола

Барселона не собирается расставаться с Дембеле

    Игрок «Барселоны» Усман Дембеле продолжит играть в стане каталонского клуба в будущем сезоне. Такую информацию приводят испанские источники.

    Отмечается, что в ходе встречи, которая состоялась накануне между президентом «блаугранос» Хосепом Марией Бартомеу и спортдиректором клуба Эриком Абидалем, а также представителем французского исполнителя, было принято решение о целесообразности оставить его в команде. Агент Дембеле был заверен, что его клиент не будет продаваться в этот летний трансферный период. Также боссами «Барсы» было подчеркнуто, что клуб не собирается покупать Неймара, тем более за деньги, которые запрашивают руководители «Пари Сен-Жермен».

    Напомним, что Усман Дембеле выступает за каталонцев в лета 2017 года. Тогда «сине-гранатовые» выложили за трансфер «Боруссии» (Дортмунд) 125 000 000 евро.

 

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