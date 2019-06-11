Неймар будет продан не меньше чем за 300 млн евро

«Пари Сен-Жермен» установил сумму, за которую готов будет продать своего нападающего – бразильца Неймара. Об этом пишут французские футбольные издания.

Уточняется, что бразильский исполнитель будет продан лишь за внушительную сумму, которая составляет 300 000 000 евро.

Однако, такая заявленная цена за футболиста делает его уход почти нереальным в этот период трансферов. Это обусловлено тем, что ни один клуб в мире не готов выложить такие серьезные денежные средства. Но трансфер 27-летнего нападающего возможен лишь при снижении суммы и включении в сделку еще нескольких игроков.

Добавим, что в прошлом сезоне Неймар выходил на поле в футболке «ПСЖ» 28 раз. В этих поединках форварду удалось забить 23 гола и сделать 13 ассистов.

Ранее футболист заявлял о том, что желает «вернуться туда, откуда ему не стоило уходить», - намекая на «Барселону».