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Луис Энрике уходит из сборной Испании

Дата публикации: Сегодня, 20:58 | Категория: Новости футбола

Луис Энрике уходит из сборной Испании

   Главный коуч национальной команды Испании Луис Энрике уйдет со своего поста в ближайший период. Об этом пишут местные спортивные издания.

   Ожидается, что специалиста заменит его текущий помощник, которым является 41-летний Роберт Морено. Отметим, что он уже руководил сборной, когда Энрике ввиду личных причин не мог присутствовать на некоторых последних поединках команды.

   Луис Энрике встал у руля испанской сборной в минувшем году, сменив Фернандо Йерро  и оформив контракт сроком на 2 года. 

   Под руководством 49-летнего тренера команда сыграла семь встреч, в которых пять раз победила и дважды уступила. При этом, ни разу не был зафиксирован ничейный результат. Так, команда Энрике смогла достичь уверенные победы в квалификационных противостояниях Евро 2020 против Мальты (2:0), Фарерских островов (4:1) и Швеции (3:0).

 

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