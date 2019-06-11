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Хуммельс возвращается в Боруссию

Дата публикации: Сегодня, 20:58 | Категория: Новости футбола

Хуммельс возвращается в Боруссию 

    Немецкий защитник Матс Хуммельс переходит в дортмундскую «Боруссию». Об этом говорится в сообщении пресс-службы мюнхенской «Баварии», за которую выступал футболист.

    По имеющейся информации, переход 30-летнего исполнителя обойдется «шмелям» в 38 000 000 евро с учетом различных бонусов, которые будут начислены при определенных спортивных достижениях футболистом.

    Отметим, что Матс Хуммельс – воспитанник мюнхенской «Баварии». За нее он впервые выступал в период с 2007-2008 гг. После он пополнил стан дортмундской «Боруссии», в которой играл на протяжении восьми лет.

    В минувшем сезоне футболист 33 раза выходил на поле в составе «Баварии», забил два мяча и сделал один голевой пас. В общей сложности на счету Хуммельса более 100 сыгранных встреч, восемь результативных ударов и девять ассистов за мюнхенский клуб.

 

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