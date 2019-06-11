Манчестер Сити включается в борьбу за Кулибали

Фулбэк «Наполи» Калиду Кулибали может оказаться в стане «Манчестер Сити» в текущее окно трансферов. Об этом пишут итальянские спортивные источники.

Отмечается, что «горожане» собираются отправить «партенопейцам» предложение по покупке 27-летнего защитника за 95 000 000 евро. Как утверждает источник, Кулибали не прочь пополнить клуб из Английской Премьер-лиги и поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Кроме того, на сенегальского исполнителя претендуют «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал». Но ранее этим двум клубам «Наполи» ответил отказом.

Добавим, что Калиду Кулибали выступает за «неаполитанцев» с 2014 года. В прошедшем сезоне футболист был задействован в более чем 40 поединках итальянского первенства, забил два мяча и оформил два ассиста. Контракт сенегальца с «Наполи» закончится в 2023 году.