Моуринью хочет поработать в сборной
Известный португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о своих планах на будущее. Тренер подчеркнул, что хотел бы встать у руля одной из национальных команд, нежели клуба.
Как намекнул Моуринью, он желает руководить командой на грядущих Чемпионате Европы, который пройдет в 2020 года или Чемпионате мира – в 2022.
«Хочется принимать участие в новых турнирах. Я размышляю о чемпионате мира, Европы. На протяжении длительного периода я имел желание принять участие в таком соревновании.
На сегодняшний день я вижу себя больше в сборной, чем в клубе. Подойдет ли мне португальская сборная? Это не обязательно должна быть она», - отметил Моуринью.
Напомним, что последнее место работы 56-летнего тренера – «Манчестер Юнайтед». Расположение «красных дъяволов» он покинул в конце прошлого года и с тех пор остается без работы.
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