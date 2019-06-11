Моуринью хочет поработать в сборной

Известный португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о своих планах на будущее. Тренер подчеркнул, что хотел бы встать у руля одной из национальных команд, нежели клуба.

Как намекнул Моуринью, он желает руководить командой на грядущих Чемпионате Европы, который пройдет в 2020 года или Чемпионате мира – в 2022.

«Хочется принимать участие в новых турнирах. Я размышляю о чемпионате мира, Европы. На протяжении длительного периода я имел желание принять участие в таком соревновании.

На сегодняшний день я вижу себя больше в сборной, чем в клубе. Подойдет ли мне португальская сборная? Это не обязательно должна быть она», - отметил Моуринью.

Напомним, что последнее место работы 56-летнего тренера – «Манчестер Юнайтед». Расположение «красных дъяволов» он покинул в конце прошлого года и с тех пор остается без работы.