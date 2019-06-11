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Моуринью хочет поработать в сборной

Дата публикации: Сегодня, 20:56 | Категория: Новости футбола

Моуринью хочет поработать в сборной

    Известный португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о своих планах на будущее. Тренер подчеркнул, что хотел бы встать у руля одной из национальных команд, нежели клуба.

    Как намекнул Моуринью, он желает руководить командой на грядущих Чемпионате Европы, который пройдет в 2020 года или Чемпионате мира – в 2022.

    «Хочется принимать участие в новых турнирах. Я размышляю о чемпионате мира, Европы. На протяжении длительного периода я имел желание принять участие в таком соревновании.

    На сегодняшний день я вижу себя больше в сборной, чем в клубе. Подойдет ли мне португальская сборная? Это не обязательно должна быть она», - отметил Моуринью. 

    Напомним, что последнее место работы 56-летнего тренера – «Манчестер Юнайтед». Расположение «красных дъяволов» он покинул в конце прошлого года и с тех пор остается без работы.

 

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