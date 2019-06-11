Де Лигт передумал пополнять Барселону

По сведениям испанских футбольных источников, защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт отказался пополнять «Барселону».

Уточняется, что соответствующее решение было принято агентом футболиста, которым является Мино Райола. Такой сценарий связан в связи более выгодными предложениями в части личного трудового соглашения, которые поступили от «Пари Сен-Жермен» и «Баварии».

Напомним, что в прошлом сезоне 19-летний Маттейс де Лигт продемонстрировал игру высокого класса. На его счету 55 сыгранных встреч за «Аякс», семь результативных ударов по воротам соперников, а также четыре голевых паса. Также де Лигт задействуется в национальной команде Нидерландов.

Срок действия его соглашения с клубом из Амстердама рассчитан до середины 2021 года. Стоимость футболиста на рынке оценивается в сумму не меньше 75 000 000 евро.