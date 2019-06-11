Неймар заявил о намерении уйти из ПСЖ
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар сказал президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о том, что он желает покинуть стан французской команды этим летом. При этом он дал понять, что хотел бы вновь оказаться в «Барселоне».
«Я больше не хочу играть здесь. Я хочу вернуться туда, откуда я не должен был уходить», заявил Неймар.
Напомним, что Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. После он пополнил состав «Пари Сен-Жермен». Клуба заплатил за бразильца 222 000 000 евро. Пребывая в обойме французского клуба, в ряде футбольных изданий появлялись данные о том, что Неймар недоволен своим положением и желает возвратиться в каталонский клуб.
Добавим, что ранее президент «ПСЖ» говорил о том, клубу следует расставаться с футболистами, которые безответственно относятся к работе, намекая тем самым на звездных исполнителей.
Похожие новости:
Главный коуч «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал вероятный уход из...
Неймар Именитый экс-полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, сегодня защищающий цвета катарского «Аль-Садд», выразил мнение,...
Неймар Именитый форвард «ПСЖ» Неймар уверяет, что его команда имеет шансы для прохода в следующую...
24-летний бразильский вингер «Барселоны» мог оказаться в стане «ПСЖ», однако причиной того, что он остался в своём клубе,...
Бразильский легионер «Барселоны» имеет хорошие шансы поменять клуб уже этим летом. Как информируют французские источники, 24-летним...