Неймар заявил о намерении уйти из ПСЖ

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар сказал президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о том, что он желает покинуть стан французской команды этим летом. При этом он дал понять, что хотел бы вновь оказаться в «Барселоне».

«Я больше не хочу играть здесь. Я хочу вернуться туда, откуда я не должен был уходить», заявил Неймар.

Напомним, что Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. После он пополнил состав «Пари Сен-Жермен». Клуба заплатил за бразильца 222 000 000 евро. Пребывая в обойме французского клуба, в ряде футбольных изданий появлялись данные о том, что Неймар недоволен своим положением и желает возвратиться в каталонский клуб.

Добавим, что ранее президент «ПСЖ» говорил о том, клубу следует расставаться с футболистами, которые безответственно относятся к работе, намекая тем самым на звездных исполнителей.