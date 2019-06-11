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Хамес Родригес будет арендован Наполи

Дата публикации: Сегодня, 21:38 | Категория: Новости футбола

Хамес Родригес будет арендован Наполи

     Согласно информации, которые приводят колумбийские спортивные издания, хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в стан «Наполи» в качестве арендованного исполнителя.

     Источник уточняет, что неаполитанцы переведут на счет «королевского» клуба 10 000 000 евро за аренду игрока на один сезон. Кроме того, у «Наполи» будет возможность полностью выкупить колумбийского полузащитника за 30-40 000 000 евро.

     Напомним, что недавно «партенопейцы» уже прибегали к попыткам заполучить Хамеса Родригеса, однако тогда «сливочные» требовали за футболиста 55 000 000 евро.

     До этого, в СМИ появлялись сведения об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

     В прошлом сезоне Хамес Родригес выступал за «Баварию». За мюнхенскую команду он сыграл в 28 поединках, в которых забил семь мячей и сделал шесть ассистов.

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