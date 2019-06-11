Реал усилился Родриго

Форвард бразильского «Сантоса» Родриго Гоэс пополнил стан мадридского «Реала». Об этом сообщил официальный сайт «королевского» клуба.

По информации ряда футбольных изданий, сумма сделки составила порядка 45 000 000 евро. Данный переход был согласован еще летом прошлого года.

Сам 18-летний исполнитель дал комментарий относительно трансфера в команду «сливочных»:

«Благодарю Бога за то, что произошло со мной и моей семьей. Хочу поблагодарить президента «Реала» Флорентино Переса, который оказал мне доверие. Спасибо болельщикам, за оказанную ими любовь. Я надеюсь, что мне удастся их радовать».

Отметим, что Родриго Гоэс – пятое приобретение «Реала» в текущий летний период трансферов. До этого, мадридский клуб оформил переходы игроков защитной линии – Ферлана Менди, Эдера Милитана, хавбека Эдена Азара, а также форварда Луки Йовича.