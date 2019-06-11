Манчестер Сити и Бавария интересуются Родри
Хавбек мадридского «Атлетико» Родри Эрнандес скорее всего сменит клубную прописку в ближайшее время. На полузащитника претендует два топ-клуба Европы. Об этом говорится в сообщении британских таблоидов.
Отмечается, что боссы «Манчестер Сити» установили контакт с руководством «Атлетико». «Матрасникам» сообщили, что Родри хочет уйти из клуба и пополнить стан гранда Английской Премьер-лиги. Второй претендент на 22-летнего исполнителя – мюнхенская «Бавария».
Эти два клуба готовы выложить мадридскому клубу не менее 70 000 000 евро. Добавим, что это именно та сумма, которая указана в трудовом соглашении Родри в виде отступных.
В прошедшем сезоне Родри принял участие в 34 поединках в рамках испанского национального первенства. На счету игрока три гола и один результативный пас. Также игрок задействовался в восьми встречах Лиги чемпионов и четырех матчах Кубка Испании.
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