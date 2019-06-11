Барселона не ведет переговоры по переходу Гризманна

Как заявил президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, информация о том, что каталонский клуб ведет переговорный процесс относительно покупки нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна – не соответствует действительности.

«Мы уже говорили, что не устанавливали с ним никаких контактов. Переговорного процесса нет. В ближайшее время клуб намерен наблюдать за событиями, которые происходят на трансферном рынке», - подчеркнул Бартомеу.

Добавим, что в прошлом сезоне на счету Антуана Гризманна 48 поединков сыгранных в футболке «матрасников». 28-летний форвард нанес 21 результативный удар по воротам соперников и сделал 10 голевых передач. Действие контракта между игроком и клубом рассчитано до конца сезона 2022-2023 гг. Сумма отступных за исполнителя с 1 июля будет снижена до с 200 до 120 000 000 евро.