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В ПСЖ на 200% уверены, что Мбаппе останется

Дата публикации: Сегодня, 21:35 | Категория: Новости футбола

В ПСЖ на 200% уверены, что Мбаппе останется

    Президент «Пари Сен-Жермен» Насер Аль-Хелаифи заявил, что форвард команды Килиан Мбаппе продолжить выступления в стане французского клуба.

    «Я уверен на 200%, что Мбаппе останется в «Пари Сен-Жермен» на будущий сезон», - сказал президент клуба.

    Напомним, что ранее в ряде изданий появлялись данные о том, что отец 20-летнего исполнителя уже якобы ведет работу относительно перехода своего сына в мадридский «Реал». Также публиковалась информация о некотором недовольстве футболиста и отсутствие привилегий, равных с Неймаром, а именно нехватке денежного довольствия.

    За минувший сезон Килиан Мбаппе зарекомендовал себя как одного из важнейших звеньев «ПСЖ». Форварду удалось наколотить 39 голов, оформить 17 голевых пасов. Срок действия договора о сотрудничестве между нападающим и «ПСЖ» рассчитан до середины 2023 года.

 

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