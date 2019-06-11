Сарри выделил главные трансферные цели

Новоиспеченный главный коуч туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри определил футболистов, в которых нуждается перед стартом сезона 2019-2020 гг. Cоответствующую информацию предоставили спортивные итальянские источники.

В числе возможных новичков «Старой синьоры» - нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, а также защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос.

Из этих двух исполнителей наиболее вероятен Икарди. Это обусловлено тем, что новый наставник «нерадзурри» не рассчитывает на аргентинского форварда и хочет усилить острие атаки Ромелу Лукаку. При этом, сам Икарди не обделен вниманием со стороны других клубов, из-за чего заполучить его будет непросто.

Относительно Маркиньоса важно заметить, что данный переход вероятен лишь при условии заключения договоренности по трансферу в «ПСЖ» Маттейса де Лигта.