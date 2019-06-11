Реал собирается оформить трансфер Погба до 1 июля

Мадридский «Реал» намерен всерьез заняться осуществлением перехода в свой состав французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщают испанские издания.

До 1 июля текущего года «сливочные» собираются согласовать детали трансфера 26-летнего полузащитника. «Реал» хочет, чтобы игрок получил возможность пройти с командой предсезонные сборы.

При этом, «королевский» клуб осознает, что переговорный процесс с «красными дъяволами» будет достаточно непростым, так как последние не желают продажи Погба.

Возможная сумма сделки оценивается в 150 000 000 евро. Полузащитника «манкунианцев» на «Саньяго Бернабеу» хочет главный коуч «Реала» Зинедин Зидан.

В истекшем сезоне Поль Погба 35 раз выходил на футбольное поле в рамках АПЛ, оформил 13 забитых мячей и сделал девять голевых пасов. Контракт между французом и «МЮ» заключен до конца сезона 2020/21 гг.