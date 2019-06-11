Коутинью в сфере интересов Манчестер Сити

Хавбек «Барселоны» и национальной команды Бразилии Филиппе Коутинью заинтересовал руководство «Манчестер Сити». Об этом пишут испанские источники.

Отмечается, что «горожане» перед покупкой сомневаются лишь в том, что состав команды укомплектован более, чем достаточно. При этом, боссы клуба желают видеть бразильского нападающего в команде.

Добавим, что ранее в ряде футбольных изданий начали появляться сообщения о том, что 26-летний нападающий «Барселоны» расстроен ввиду того, что не смог адаптироваться в новой команде должным образом. В этой связи, футболист нацелен на смену клубной прописки, о чем уже сообщил руководству «блаугранос».

В прошлом сезоне Филиппе Коутинью был задействован в 54 поединках за «Барсу», в которых он забил 11 мячей и сделал пять ассистов. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2023 года.