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Коутинью в сфере интересов Манчестер Сити

Дата публикации: Вчера, 23:59 | Категория: Новости футбола

Коутинью в сфере интересов Манчестер Сити

    Хавбек «Барселоны» и национальной команды Бразилии Филиппе Коутинью заинтересовал руководство «Манчестер Сити». Об этом пишут испанские источники.

    Отмечается, что «горожане» перед покупкой сомневаются лишь в том, что состав команды укомплектован более, чем достаточно. При этом, боссы клуба желают видеть бразильского нападающего в команде.

    Добавим, что ранее в ряде футбольных изданий начали появляться сообщения о том, что 26-летний нападающий «Барселоны» расстроен ввиду того, что не смог адаптироваться в новой команде должным образом. В этой связи, футболист нацелен на смену клубной прописки, о чем уже сообщил руководству «блаугранос».

    В прошлом сезоне Филиппе Коутинью был задействован в 54 поединках за «Барсу», в которых он забил 11 мячей и сделал пять ассистов. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2023 года.

 

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