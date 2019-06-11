Барселона намерена продать ряд футболистов

Боссы «Барселоны» изучают возможность выручить крупные денежные средства на продаже ряда исполнителей каталонского клуба. По сведениям испанских спортивных изданий, «сине-гранатовые» рассчитывают заработать порядка 65 000 000 евро.

Так, до конца июня планируется расстаться с голкиперами – Адрианом Ортолой, Яспером Силлессеном, защитниками – Серхи Паленсией, Марком Кукурелью, полузащитниками – Андре Гомешом, Рафиньей, Денисом Суарсеом.

Ожидается, что продав вышеперечисленных исполнителей, каталонскому клубу удастся получить дополнительные финансы, которые руководство «блаугранос» направит на новые приобретения для укрепления состава команды.

Напомним, что в завершившимся сезоне «Барселона» под руководством Эрнесто Вальверде победила в испанском национальном первенстве. На счету команды 26 выигранных встреч, девять ничейных результатов и три проигрыша. Также «Барса» стала обладателем Суперкубка Испании.