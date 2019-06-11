Сарри – главный тренер Ювентуса
Маурицио Сарри встал у руля туринского «Ювентуса». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте «Старой синьоры» накануне.
Уточняется, что срок заключенного соглашения о сотрудничестве между специалистом и клубом рассчитан до конца июня 2022 года.
60-летний тренер сменил на посту главного тренера Массимилиано Аллегри, который руководил командой на протяжении пяти лет (в период с 2014 по 2019 гг.).
До назначения главным коучем «бьянконери», Сарри работал в лондонском «Челси» (с середины прошлого года). С тех пор «аристократам» удалось занять третью строчку в турнирной таблице АПЛ, дойти до финальной встречи в рамках Кубка лиги и одержать победу в Лиге Европы.
Перед тем, как стать у руля «Челси», Маурицио Сарри возглавлял ряд итальянских клубов, в числе которых «Сорренто», «Пескара», «Эмполи», «Наполи» и другие.
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