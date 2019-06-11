Аллегри намерен отдыхать год
Экс-главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что в ближайшее время не собирается возглавлять какой-либо клуб. Как отметил специалист, он желает отдохнуть от тренерской деятельности.
«Намерен взять отпуск на год. Хочу навести порядок в своей личной жизни, перезарядиться, а также ощутить привязанность семьи, детей и друзей.
На протяжении последних 16 лет я ощущал себя словно в блендере – постоянно жертвовал временем, которое можно было провести с семьей и товарищами.
Я буду использовать данный период с целью перезарядки перед предстоящим сезоном», - сказал 51-летний специалист.
Напомним, что итальянский тренер руководил «Ювентуом» в период с 2014 по 2019 год.
Добавим, что по данным ряда информационных футбольных изданий, «Старую синьору» скорее всего возглавит 60-летний Маурицио Сарри.
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