Силлессен может оказаться в АПЛ

Страж ворот «Барселоны» Яспер Силлессен заинтересовал ряд клубов Английской Премьер-лиги. Соответствующие публикации делают испанские издания.

Отмечается, что голландский страж ворот каталонского клуба интересует «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон».

По имеющимся сведениям, «Барселона» готова к продаже футболиста и уже занимается активным поиском его замены.

Ранее Силлессен уже говорил о вероятном уходе из клуба и возмущался тем, что руководство «блаугранос» запрашивает большие деньги за его продажу.

В прошедшем сезоне 30-летний голкипер принял участие в трех матчах в рамках испанского национального первенства, в которых пропустил четыре гола. Кроме того, на его счету семь сыгранных встреч и восемь пропущенных мячей в поединках Кубка Испании.

Голландец играет за «Барсу» с 2016 года, однако с тех пор ему не удалось закрепиться в основной обойме команды.