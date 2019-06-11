Силлессен может оказаться в АПЛ
Страж ворот «Барселоны» Яспер Силлессен заинтересовал ряд клубов Английской Премьер-лиги. Соответствующие публикации делают испанские издания.
Отмечается, что голландский страж ворот каталонского клуба интересует «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон».
По имеющимся сведениям, «Барселона» готова к продаже футболиста и уже занимается активным поиском его замены.
Ранее Силлессен уже говорил о вероятном уходе из клуба и возмущался тем, что руководство «блаугранос» запрашивает большие деньги за его продажу.
В прошедшем сезоне 30-летний голкипер принял участие в трех матчах в рамках испанского национального первенства, в которых пропустил четыре гола. Кроме того, на его счету семь сыгранных встреч и восемь пропущенных мячей в поединках Кубка Испании.
Голландец играет за «Барсу» с 2016 года, однако с тех пор ему не удалось закрепиться в основной обойме команды.
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