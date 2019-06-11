Азар не против играть с Погба и Мбаппе

Новоиспеченный игрок мадридского «Реала» Эден Азар ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он выступать за одну команду с французскими исполнителями Полем Погба и Килианом Мбаппе.

«Я пришел сюда не с целью обсуждения трансферов. Я пришел играть с лучшими футболистами. Это наша цель. Упомянутые футболисты входят в их число. Но данные решения принимаю не я», - подчеркнул бельгийский полузащитник.

Также Азар заявил, что он испытывает после перехода в стан «королевского» клуба и какие цели ставит перед собой:

«Это моя детская мечта. Теперь я здесь и наслаждаюсь моментом. Хочу завоевать много титулов с «Реалом». Надеюсь, что приму участие в написании еще одной страницы в историю клуба».

Добавим, что за переход Эдена Азара «Реал» заплатил 100 000 000 евро. Заключенный контракт между игроком и клубом рассчитано до середины 2024 года.