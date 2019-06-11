МЮ не хочет отпускать де Хеа
Боссы «Манчестер Юнайтед» намерены удержать в своей команде испанского голкипера Давида де Хеа. Об этом пишет ряд футбольных изданий.
Уточняется, что «красные дъяволы» собираются сделать предложение футболисту о заключении трудового соглашения с клубом на улучшенных условиях. Это связано с тем, что руководство не желает расставаться с испанцем.
Ранее де Хеа ответил отказом «манкунианцам» на поступившее предложение о пролонгации договора о сотрудничестве на 5 лет, с заработной платой 350 тысяч фунтов стерлингов за неделю.
На сегодня исполнитель получает 240 000 фунтов стерлингов за семь дней. Срок действия текущего контракта рассчитан до лета 2020 года.
Отметим, что в настоящее время на 28-летнего стража ворот претендует «Пари Сен-Жермен».
Давид де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 38 поединках АПЛ, в которых пропустил 54 мяча.
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