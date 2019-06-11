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Челси может возглавить Рангник

Дата публикации: Сегодня, 21:29 | Категория: Новости футбола

   Боссы лондонского «Челси» продолжают вести работу по поиску замены Маурицио Сарри, который в ближайшее время скорее всего встанет у руля туринского «Ювентуса».

   Как отмечают британские таблоиды, в числе претендентов на пост наставника «аристократов» - Ральф Рангник. На сегодня немец покинул спорт и является работником компании «Red Bull». В минувшем сезоне Рангник стоял у руля «РБ Лейпциг». Под руководством тренера команда заняла третью строчку немецкого национального первенства.

   Также важными достижениями 60-летнего специалиста являются победа в Кубке Германии в 2011 году, а также Суперкубке страны того же года. Эти трофеи ему удалось завоевать с «Шальке».

   Напомним, что ранее ряд изданий публиковали сведения о том, что «Челси» могут возглавить итальянец Массимилиано Аллегри или испанец Рафаэль Бенитес.

 

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