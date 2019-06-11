Гвардиола намерен полностью отработать контракт с МС

Главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что собирается работать с клубом до истечения срока действия трудового соглашения с «горожанами». Ранее в СМИ начали появляться данные о том, что специалист желает взять отдых на время.

«Я никуда не ухожу. Я еще молодой и хочу работать. Регулярно публикуются новости и не проверяются. У меня еще два года по соглашению с «Манчестер Сити». Если не выгонят из клуба, то я буду продолжать работу», - сказал Гвардиола.

Добавим, что не так давно в ряде изданий также появились данные о том, что туринский «Ювентус» предложил Хосепу Гвардиолу возглавить клуб на щедрых условиях. Так, специалисту предлагалось около 20 000 000 евро за сезон. Однако, наставник «горожан» отказался от этого предложения, решив продолжать работу с «Манчестер Сити». После отказа испанского тренера, боссы «Старой синьоры» начали переговоры с Маурицио Сарри, который с большой долей вероятности возглавит итальянский клуб.