Милан следит за Ловреном

В этот летний период трансферов защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может оказаться в Италии. Об этом пишут местные футбольные издания.

По имеющимся данным, в услугах хорватского исполнителя заинтересован «Милан». Представители «красно-черных» уже установили контакт с окружением футболиста. Стоимость возможной сделки оценивается в сумму около 25 000 000 фунтов стерлингов. Контракт игрока с «красными» рассчитан до 2021 года.

Добавим, что 29-летний фулбек выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. До этого Деян Ловрен защищал цвета «Динамо» Загреб, «Лиона», а также «Саутгемптона». С «мерсисайдцами» хорвату удалось победить в Лиге чемпионов по итогам завершившегося сезона. За национальную команду Хорватии исполнитель играет с 2009 года. В 2018 году дошел со своей сборной до финала Чемпионата мира, проходящего в России.