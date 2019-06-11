Милан следит за Ловреном
В этот летний период трансферов защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может оказаться в Италии. Об этом пишут местные футбольные издания.
По имеющимся данным, в услугах хорватского исполнителя заинтересован «Милан». Представители «красно-черных» уже установили контакт с окружением футболиста. Стоимость возможной сделки оценивается в сумму около 25 000 000 фунтов стерлингов. Контракт игрока с «красными» рассчитан до 2021 года.
Добавим, что 29-летний фулбек выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. До этого Деян Ловрен защищал цвета «Динамо» Загреб, «Лиона», а также «Саутгемптона». С «мерсисайдцами» хорвату удалось победить в Лиге чемпионов по итогам завершившегося сезона. За национальную команду Хорватии исполнитель играет с 2009 года. В 2018 году дошел со своей сборной до финала Чемпионата мира, проходящего в России.
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