Менди переходит в Реал
Защитник французского «Лион» Ферлан Менди переходит в стан мадридского «Реала». Соответствующее сообщение опубликовал официальный сайт «ткачей».
Отмечается, что сумма сделки составила 48 000 000 евро. Данная сумма может возрасти еще на 5 000 000 евро, которые предусмотрены в виде различных бонусов.
«Лион» поблагодарил исполнителя за его выступления, которые позволили ему дебютировать в национальной команде Франции. Клуб пожелал Менди успехов в будущем клубе, а также в составе сборной Франции.
«Рад оформить контракт с «Реалом», который возглавляет великолепный специалист, позволяющий демонстрировать прогресс. Хочу поблагодарить «Лион», а также болельщиков за минувшие два года. Желаю всего самого лучшего», - сказал футболист.
В общей сложности Ферлан Менди был задействован в 79 поединках за «Лион». На счету футболиста три результативных ударов по воротам соперников, с семь голевых пасов. За «ткачей» он выступал с 2017 года.
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