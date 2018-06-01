Реал готовится к покупке Менди

Защитник французского «Лиона» Ферлан Менди близок к тому, чтобы пополнить стан мадридского «Реала». Соответствующую информацию опубликовали испанские спортивные источники.

23-летний исполнитель оформит с «королевским» клубом соглашение о сотрудничестве сроком на 6 лет. При этом, сумма сделки достигнет 50 000 000 евро. В ближайшее время Менди пройдет медицинское обследование.

Отмечается, что на данном переходе настаивает главный коуч мадридцев Зинедин Зидан. По некоторым данным, трансфер будет произведен до конца текущей недели.

Ферлан Менди – воспитанник «Гавра». С середины 2017 года игрок выступает за «Лион». «Ткачи» заплатили за переход футболиста 5 000 000 евро.

За прошедший сезон защитник принял участие в 30 поединках французского национального первенства. В них он отметился двумя забитыми голами, оформил один голевой пас.