Реал готовится к покупке Менди
Защитник французского «Лиона» Ферлан Менди близок к тому, чтобы пополнить стан мадридского «Реала». Соответствующую информацию опубликовали испанские спортивные источники.
23-летний исполнитель оформит с «королевским» клубом соглашение о сотрудничестве сроком на 6 лет. При этом, сумма сделки достигнет 50 000 000 евро. В ближайшее время Менди пройдет медицинское обследование.
Отмечается, что на данном переходе настаивает главный коуч мадридцев Зинедин Зидан. По некоторым данным, трансфер будет произведен до конца текущей недели.
Ферлан Менди – воспитанник «Гавра». С середины 2017 года игрок выступает за «Лион». «Ткачи» заплатили за переход футболиста 5 000 000 евро.
За прошедший сезон защитник принял участие в 30 поединках французского национального первенства. В них он отметился двумя забитыми голами, оформил один голевой пас.
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