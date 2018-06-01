  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Среда 05 июня

21:45  cleag Португалия - Швейцария
Свернуть список трансляций

Реал готовится к покупке Менди

Дата публикации: Вчера, 20:22 | Категория: Новости футбола

   Защитник французского «Лиона» Ферлан Менди близок к тому, чтобы пополнить стан мадридского «Реала». Соответствующую информацию опубликовали испанские спортивные источники.

   23-летний исполнитель оформит с «королевским» клубом соглашение о сотрудничестве сроком на 6 лет. При этом, сумма сделки достигнет 50 000 000 евро. В ближайшее время Менди пройдет медицинское обследование.

   Отмечается, что на данном переходе настаивает главный коуч мадридцев Зинедин Зидан. По некоторым данным, трансфер будет произведен до конца  текущей недели.

   Ферлан Менди – воспитанник «Гавра». С середины 2017 года игрок выступает за «Лион». «Ткачи» заплатили за переход футболиста 5 000 000 евро.

   За прошедший сезон защитник принял участие в 30 поединках французского национального первенства. В них он отметился двумя забитыми голами, оформил один голевой пас.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Реал заинтересован в приобретении Менди
    Реал заинтересован в приобретении Менди
        В ближайшее время защитник «Лиона» Ферлан Менди может пополнить стан мадридского «Реала». Такие сведения...
  • Фабиньо близок к переходу в Ман Юнайтед
    Фабиньо близок к переходу в Ман Юнайтед
    Как сообщил Дж. Ди Марцио, авторитетный представитель Sky Sports, опорный полузащитник «Монако» уже скоро может присоединиться к...
  • Менди — игрок Лестера
    Менди — игрок Лестера
    Опорный полузащитник «Ниццы» Нампали Менди сменил клубную прописку, сообщает оф. сайт «Лестер Сити». Контракт с 24-летним...
  • Менди переходит в Лестер
    Менди переходит в Лестер
    Хавбек французской «Ниццы» – потенциальный новичок чемпиона Англии сезона 2015/2016 (информация предоставлена французским изданием...
  • Менди может перейти в Лестер
    Менди может перейти в Лестер
    Чемпион Англии готов раскошелиться на сумму 10 000 000 евро ради приобретения хавбека «Ниццы» Н. Менди. Игрок может стать заменой для...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close