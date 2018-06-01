Бавария может заплатить 90 млн евро за игрока Байера

Руководство мюнхенской «Баварии» заинтересовано в покупке хавбека «Байера» Кая Хаверца. Об этом пишут немецкие футбольные издания.

Отмечается, что «Бавария» собирается усилить среднюю линию в этот летний период трансферов, в связи с чем, переговоры по переходу 19-летнему исполнителю с «Байером» уже стартовали. Сумма сделки может достичь 90 000 000 евро.

Добавим, что ранее клуб из Леверкузена уже отклонял предложение от мюнхенцев по трансферу полузащитника. Такое решение обусловлено тем, что «Байер» не желает расставаться с молодым талантом и рассчитывает на него в будущем.

В прошедшем сезоне Кай Хаверц 42 раза выходил на футбольное поле в футболке «Байера», забил 20 мячей и оформил семь результативных пасов. Трудовое соглашение между молодым игроком и «фармацевтами» рассчитано до конца сезона 2021/2022 гг.