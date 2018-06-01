Реал купил Йовича
Мадридский «Реал» усилился форвардом «Айнтрахта» Лукой Йовичем. Данное сообщение было опубликовано на официальном сайте «сливочных».
Сербский футболист оформил соглашение с испанским клубом сроком на шесть лет – до середины 2025 года. В ближайшее время Йович пройдет медобследование.
Детали трансфера не уточняются, однако ряд футбольных изданий ранее сообщали о том, что переход обойдется «королевскому» клубу в сумму от 65 до 70 000 000 евро.
В прошедшем сезоне Лука Йович сыграл в 32 поединках в рамках немецкого национального первенства, забил 17 мячей, сделал пять голевых пасов. Кроме того, 21-летний нападающий отметился в матчах Лиги Европы, где со своей командой он дошел до 1/2 финала турнира. В данном состязании, сыграв в 14 встречах, исполнитель сделал 10 точных ударов по воротам соперников, оформил один ассист.
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