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Среда 05 июня

21:45  cleag Португалия - Швейцария
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Реал купил Йовича

Дата публикации: Вчера, 20:21 | Категория: Новости футбола

Реал купил Йовича

     Мадридский «Реал» усилился форвардом «Айнтрахта» Лукой Йовичем. Данное сообщение было опубликовано на официальном сайте «сливочных».

     Сербский футболист оформил соглашение с испанским клубом сроком на шесть лет – до середины 2025 года. В ближайшее время Йович пройдет медобследование.

     Детали трансфера не уточняются, однако ряд футбольных изданий ранее сообщали о том, что переход обойдется «королевскому» клубу в сумму от 65 до 70 000 000 евро.

     В прошедшем сезоне Лука Йович сыграл в 32 поединках в рамках немецкого национального первенства, забил 17 мячей, сделал пять голевых пасов. Кроме того, 21-летний нападающий отметился в матчах Лиги Европы, где со своей командой он дошел до 1/2 финала турнира. В данном состязании, сыграв в 14 встречах, исполнитель сделал 10 точных ударов по воротам соперников, оформил один ассист.

 

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