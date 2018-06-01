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Лопетеги возглавил Севилью

Дата публикации: Вчера, 20:20 | Категория: Новости футбола

 

    Испанский специалист Хулен Лопетеги назначен главным коучем «Севильи». Соответствующая новость была опубликована на официальном сайте клуба.

    Отмечается, что Лопетеги заключил трудовое соглашение сроком на три года.

    Последним тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос. Оставив свой пост по завершению текущего сезона, он перешел работать в структуру клуба.

    Напомним, что 52-летний специалист руководил национальной командой Испании в период с 2016 по 2018 годы. Его подопечным удалось пройти отбор на Чемпионат мира в России, но за день до начала Мундиаля, специалист был отстранен от работы, ввиду тайных договоренностей с мадридским «Реалом» о назначении главным тренером клуба.

    Однако, Лопетеги после заключения контракта со «сливочными» сроком на 3 года, не проработал даже сезон. Его уволили осенью после разгромного проигрыша «Барселоне».

 

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