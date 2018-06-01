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МЮ заинтересован в приобретении игрока Лестера

Дата публикации: Вчера, 20:19 | Категория: Новости футбола

МЮ заинтересован в приобретении игрока Лестера

   Как пишут британские таблоиды, руководство «Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.

   Уточняется, что «красные дъяволы» - фавориты в противостоянии за футболиста. При этом, «манкунианцы» готовы заплатить за игрока до 70 000 000 евро.

   При этом, за Мэддисоном пристально наблюдают другие клубы Англии, в числе которых «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм».

   Добавим, что Джеймс Мэддисон – воспитанник «Ковентри Сити». С лета прошлого года он выступает за «Лестер Сити». Тогда игрок был куплен у «Норвич Сити» за 25 000 000 евро.

    За прошедший сезон полузащитник 36 раз выходил на поле в рамках АПЛ. В них он забил семь голов (один из них с 11-метровой отметки), оформил аналогичное количество голевых пасов. Срок действия трудового соглашения с «Лестером» рассчитан до середины 2023 года.

 

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