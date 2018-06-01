МЮ заинтересован в приобретении игрока Лестера

Как пишут британские таблоиды, руководство «Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.

Уточняется, что «красные дъяволы» - фавориты в противостоянии за футболиста. При этом, «манкунианцы» готовы заплатить за игрока до 70 000 000 евро.

При этом, за Мэддисоном пристально наблюдают другие клубы Англии, в числе которых «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм».

Добавим, что Джеймс Мэддисон – воспитанник «Ковентри Сити». С лета прошлого года он выступает за «Лестер Сити». Тогда игрок был куплен у «Норвич Сити» за 25 000 000 евро.

За прошедший сезон полузащитник 36 раз выходил на поле в рамках АПЛ. В них он забил семь голов (один из них с 11-метровой отметки), оформил аналогичное количество голевых пасов. Срок действия трудового соглашения с «Лестером» рассчитан до середины 2023 года.