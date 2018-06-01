Реал продолжает интересоваться Эриксеном

Как сообщают испанские футбольные источники, мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

При этом, «королевский» клуб не собирается платить за 27-летнего исполнителя больше, чем 70 000 000 евро. Однако, «Реал» готов к длительному и трудному переговорному процессу, с целью снижения стоимости сделки. По некоторой информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже имел контакт с коллегой из «Тоттенхэма» Дэниелом Леви накануне финала Лиги чемпионов. Но предмет общения президентов клубов остался неизвестным.

Добавим, что руководство «сливочных» видит в Кристиане Эриксене достойную замену Луке Модричу, которому осенью этого года будет уже 34 года.

За минувший сезон датский хавбек «шпор» 35 раз выходил на поле в рамках АПЛ, забил восемь мячей и сделал 12 голевых пасов.