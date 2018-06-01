Реал продолжает интересоваться Эриксеном
Как сообщают испанские футбольные источники, мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
При этом, «королевский» клуб не собирается платить за 27-летнего исполнителя больше, чем 70 000 000 евро. Однако, «Реал» готов к длительному и трудному переговорному процессу, с целью снижения стоимости сделки. По некоторой информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже имел контакт с коллегой из «Тоттенхэма» Дэниелом Леви накануне финала Лиги чемпионов. Но предмет общения президентов клубов остался неизвестным.
Добавим, что руководство «сливочных» видит в Кристиане Эриксене достойную замену Луке Модричу, которому осенью этого года будет уже 34 года.
За минувший сезон датский хавбек «шпор» 35 раз выходил на поле в рамках АПЛ, забил восемь мячей и сделал 12 голевых пасов.
Похожие новости:
Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы раскошелиться на хавбека лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в...
Руководство мадридского «Реала» не оставляет попыток купить будущим...
«Реал» (Мадрид) продолжает мониторить лучших игроков мира на своих позициях. Очередь дошла и до стража ворот «Тоттенхэма»...
Менеджмент мадридского гранда имеет намерение усилить состав команды 19-летним полузащитником Деле Алли, который представляет...
В зимнее трансферное окно итальянский «Наполи» намерен значительно усилить линию защиты. Одним из кандидатов называют датского защитника...