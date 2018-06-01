Моуринью рассказал о своих планах
Именитый португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о своих планах на будущее. Он отметил, что желает одержать чемпионство на новом месте и снова одержать победу в самом престижном футбольном турнире – Лиге чемпионов.
«То, чего я хочу – чемпионство в новой стране и третий раз победить в Лиге чемпионов. Но меня не интересует только лишь это.Я желаю быть счастливым, а не только лишь одерживать победы. Я не собираюсь принимать предложение, в котором буду сомневаться, которое не будет давать мне каких-то гарантий», - сказал португальский тренер.
Напомним, что за время профессиональной деятельности Жозе Моуринью успел потренировать португальские «Бенфику», «Порту», «Лейрию». Также два раза руководил лондонским «Челси», миланским «Интером» и «Реалом». Последнее место работы специалиста – «Манчестер Юнайтед», из которого он ушел в конце 2018 года.
Похожие новости:
Именитый португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, чего ждет от...
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, когда «красным дъяволам» будет под силу вновь одержать победу в...
Жозе Моуринью Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о фильме «Все или ничего», рассказывающий о победном...
Как информируют СМИ Италии, действующий чемпион Франции сделает всё, чтобы заполучить португальского специалиста, который уже якобы договорился с...
Менеджер «Челси» считает, что Синим по силам победить в ЛЧ, невзирая на провальное выступление во внутреннем первенстве. По словам...