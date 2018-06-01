Именитый португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о своих планах на будущее. Он отметил, что желает одержать чемпионство на новом месте и снова одержать победу в самом престижном футбольном турнире – Лиге чемпионов.

«То, чего я хочу – чемпионство в новой стране и третий раз победить в Лиге чемпионов. Но меня не интересует только лишь это.Я желаю быть счастливым, а не только лишь одерживать победы. Я не собираюсь принимать предложение, в котором буду сомневаться, которое не будет давать мне каких-то гарантий», - сказал португальский тренер.

Напомним, что за время профессиональной деятельности Жозе Моуринью успел потренировать португальские «Бенфику», «Порту», «Лейрию». Также два раза руководил лондонским «Челси», миланским «Интером» и «Реалом». Последнее место работы специалиста – «Манчестер Юнайтед», из которого он ушел в конце 2018 года.