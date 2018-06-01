Родриго может оказаться в Барселоне
По информации испанских спортивных источников, форвард «Валенсии» Родриго Морено все ближе к переходу в стан «Барселоны».
Уточняется, что в настоящее время между клубами проходит активный переговорный процесс по переходу футболиста. Главный коуч каталонцев Эрнесто Вальверде считает, что Родриго станет достойным вариантом усиления линии атаки.
Ранее в СМИ появлялись данные относительно того, что Родриго имел беседу с боссами «Валенсии», в рамках которой было принято решение продать нападающего. Ожидается, что «летучие мыши» расстанутся с футболистом за 50 000 000 евро.
Отметим, что Родриго Морено – воспитанник мадридского «Реала». 28-летний форвард выступает за «Валенсию» с 2015 года. Тогда он был приобретен у «Бенфики» за 30 000 000 евро. В последнем сезоне нападающий 33 раза участвовал в матчах Ла Лиги, забил восемь голов, отметился шестью ассистами.
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