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Кэхилл ушел из Челси

Дата публикации: Вчера, 22:23 | Категория: Новости футбола

Кэхилл ушел из Челси

    Английский защитник Гари Кэхилл покинул лондонский «Челси». Об этом было сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «аристократов».

    Отметим, что срок действия трудового соглашения между 33-летним исполнителем и клубом завершился вместе с сезоном. Клуб принял решение не продлевать контракт.

    После того, как в 2017 году «Челси» покинул Джон Терри, капитаном команды был назначен именно Гари Кэхилл. С того момента он выводил на поле команду, пока не перестал включаться в основную обойму «синих».

    Добавим, что в финале Лиги Европы главный наставник «Челси» Маурицио Сарри не задействовал в игре Гарри Кэхилла. Это возмутило бывшего игрока лондонцев Сеска Фабрегаса:

    «Он много сделал для «Челси» и был достоин появится на поле, сыграть с повязкой капитана», - подчеркнул значимость бывшего партнера испанец.

 

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