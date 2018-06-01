Кэхилл ушел из Челси
Английский защитник Гари Кэхилл покинул лондонский «Челси». Об этом было сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «аристократов».
Отметим, что срок действия трудового соглашения между 33-летним исполнителем и клубом завершился вместе с сезоном. Клуб принял решение не продлевать контракт.
После того, как в 2017 году «Челси» покинул Джон Терри, капитаном команды был назначен именно Гари Кэхилл. С того момента он выводил на поле команду, пока не перестал включаться в основную обойму «синих».
Добавим, что в финале Лиги Европы главный наставник «Челси» Маурицио Сарри не задействовал в игре Гарри Кэхилла. Это возмутило бывшего игрока лондонцев Сеска Фабрегаса:
«Он много сделал для «Челси» и был достоин появится на поле, сыграть с повязкой капитана», - подчеркнул значимость бывшего партнера испанец.
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