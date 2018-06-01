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Силлессен жалуется, что не может сменить клуб

Дата публикации: Вчера, 22:23 | Категория: Новости футбола

Силлессен жалуется, что не может сменить клуб

    Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен дал комментарий относительно смены клубной прописки этим летом. По словам нидерландского стража ворот, поиск нового места работы усложняет слишком высокие требования по его трансферу.

   «Руководство «Барселоны» просит за мой переход 60 000 000 евро. Это не способствует моему трансферу. Я все еще должен продолжать ожидать и наблюдать за тем, что происходит в пятерке лучших европейских чемпионатах. Мое окончательное решение по поводу будущего будет принято по завершению отпуска», - сказал голкипер каталонского клуба.

   Напомним, что в минувшем сезоне Яспер Силлессен был задействован в восьми поединках, в которых пропустил девять голов. Срок действия трудового соглашения с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2021 года. По оценкам ряда футбольных изданий, трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 000 000 евро.

 

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