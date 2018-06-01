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Кавани может оказаться в Атлетико

Дата публикации: Вчера, 20:06 | Категория: Новости футбола

Кавани может оказаться в Атлетико

    Мадридский  «Атлетико» продолжает заниматься поиском замены уходящего из клуба лидера атак Антуана Гризманна. Так, в этот раз в прицеле «матрасников» оказался нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани.

    По данным французских изданий, парижане готовы продать уругвайского форварда, выручив за него не менее 50 000 000 евро. В то же время, сам игрок не против смены клубной прописки.

    Уточняется, что продав Эдинсона Кавани, боссы «ПСЖ» собираются усилиться форвардом «Лилля» Николя Пепе. За последнего руководство клуба запрашивает 70 000 000 евро.

    Добавим, что Эдинсон Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Парижане купили уругвайца у «Наполи» за 64 500 000 евро. В прошлом сезоне 32-летний игрок выступил в 21 матче Лиги 1, забил 18 голов, сделал пять ассистов. Срок действия его контракта с клубом истечет в по завершению сезона 2019/20 гг.

 

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