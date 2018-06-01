  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Воскресенье 02 июня

14:00  cleag Томь - Уфа 17:00  cleag Крылья Советов - Нижний Новгород
Свернуть список трансляций

Манчестер Сити нужен защитник Ювентуса

Дата публикации: Вчера, 20:05 | Категория: Новости футбола

Манчестер Сити нужен защитник Ювентуса

   Руководство «Манчестер Сити» является претендентом на португальского защитника туринского «Ювентуса» Жуана Канселу. Такие сведения приводят спортивные СМИ Италии.

   Уточняется, что «горожане» отправили предложение по трансферу исполнителя в размере 70 000 000 евро. В то же время, появляются сведения об интересе к 25-летнего игрока со стороны «Манчестер Юнайтед».

   Жуан Канселу выступает за «Старую синьору» с лета 2018 года. Футболист был куплен у испанской «Валенсии» за 40 000 000 евро. Срок действия соглашения о сотрудничестве между игроком и «бьянконери» рассчитан до 2023 года.

   В минувшем сезоне футболист 25 раз (подавляющее большинство в основном составе) задействовался в играх национального итальянского первенства, забил один мяч, а также оформил четыре результативных паса.

 

Нравится
Похожие новости:
  • МЮ и Ман Сити поборются за Алекса Сандро
    МЮ и Ман Сити поборются за Алекса Сандро
    Оборонительный футболист «Ювентуса» бразилец Алекс Сандро оказался «на радарах» сразу 2-х грандов из английского города...
  • Лиону нужен форвард Анже
    Лиону нужен форвард Анже
    Нападающий «Анже» (Франция) Н. Пепе попал на «карандаш» менеджмента «Лиона». В стане Ткачей задумались над...
  • Наполи: Вальдифиори и 6 миллионов евро за Амаду Диавара
    Наполи: Вальдифиори и 6 миллионов евро за Амаду Диавара
    Руководство Партенопей желает видеть в рядах своего клуба хавбека «Болоньи». Как сообщает издание Sport Italia, «Наполи»...
  • Ювентус: готов отпустить Дзадза за 30 млн евро
    Ювентус: готов отпустить Дзадза за 30 млн евро
    «Челси», «Рома» и «Милан» «положили глаз» на форварда «Юве». 24-летний С. Дзадза...
  • Манчестер Сити интересуется защитником Ювентуса
    Манчестер Сити интересуется защитником Ювентуса
    «Манчестер Сити» раздумывает над тем, чтобы приобрести оборонительного игрока «Ювентуса» Алекса Сандро. Такую информацию...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close