Манчестер Сити нужен защитник Ювентуса
Руководство «Манчестер Сити» является претендентом на португальского защитника туринского «Ювентуса» Жуана Канселу. Такие сведения приводят спортивные СМИ Италии.
Уточняется, что «горожане» отправили предложение по трансферу исполнителя в размере 70 000 000 евро. В то же время, появляются сведения об интересе к 25-летнего игрока со стороны «Манчестер Юнайтед».
Жуан Канселу выступает за «Старую синьору» с лета 2018 года. Футболист был куплен у испанской «Валенсии» за 40 000 000 евро. Срок действия соглашения о сотрудничестве между игроком и «бьянконери» рассчитан до 2023 года.
В минувшем сезоне футболист 25 раз (подавляющее большинство в основном составе) задействовался в играх национального итальянского первенства, забил один мяч, а также оформил четыре результативных паса.
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