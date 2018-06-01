Месси соскучился по Хави и Иньесте

Лидер атак и капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что ему грустно из-за того, что в клубе уже не выступают именитые испанские хавбеки – Хави Эрнандес и Андрес Иньеста.

«Я скучаю по Хави и Иньесте. Когда они были с нами, мы были уверены, что способны одолеть любую команду – кто бы это ни был. Мы всегда знали, что победа будет за нами», - рассказал аргентинский форвард «сине-гранатовых».

Отметим, что Хави и Иньеста являлись ключевыми исполнителями в средней линии каталонского клуба, которые сыграли внушительное количество матчей, сделав неоценимый вклад в историю клуба.

Напомним, Хави ушел из «Барселоны» в середине 2015 года. Тогда он пополнил «Аль-Садд» из Катара. В мае текущего года опытный испанец завершил профессиональную карьеру и был назначен главным коучем в катарском клубе.

В свою очередь, Иньеста покинул стан «блаугранос» прошлым летом, пополнив «Виссел Кобе» из Японии.