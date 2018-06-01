СМИ: Неймар может вернуться в Барселону

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» может вернуться в «Барселону». Как пишут испанские издания, Неймар может вновь оказаться в стане «сине-гранатовых», однако при соблюдении некоторых условий.

В свою очередь, руководство «Барселоны» не прочь рассматривать вопрос относительно возврата бразильского нападающего, в случае, если он публично заявит о своих намерениях.

При этом, камнем преткновения такой сделки может стать высокий уровень зарплаты футболиста (37 000 000 евро в год), а также судебный иск против топ-клуба Испании, который связан с невыплатой бонусов за пролонгацию соглашения о сотрудничестве в 2016 году. Помимо того, у «блаугранос» есть вопросы к поведению футболиста.

Именно при отказе от столь высоких требований по зарплате, других претензий, улучшении поведения, «блаугранос» будет готово принять исполнителя обратно.