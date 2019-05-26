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Атлетико предлагает 35 млн евро за Семеду

Дата публикации: Сегодня, 21:38 | Категория: Новости футбола

Атлетико предлагает 35 млн евро за Семеду

   По сведениям испанских источников, мадридский «Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Нелсону Семеду. Отмечается, что именно в португальском исполнителе боссы «матрасников» видят достойную замену Хуанфрану.

   Срок соглашения о сотрудничестве между 25-летним футболистом и «сине-гранатовым» рассчитан до середины 2022 года. В договоре также установлена сумма отступных, которая достигает 100 000 000 евро.

   Добавим, что сам Семеду задумывается над сменой клубной прописки, ввиду отсутствия должного количества игрового времени. В этой связи, по данным СМИ мадридский «Атлетико» готов купить португальца за 35 000 000 евро.

   Напомним, Нелсон Семеду выступает за каталонский клуб с 2017 года. Боссы «Барсы» выложили «Бенфике» за исполнителя 20 000 000 евро. С того момента футболист был задействован в более чем 80 поединках в рамках всех турниров и забил один мяч.

 

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