Конте возглавил Интер

Как сообщает официальный сайт миланского «Интера», новым главным коучем клуба был назначен итальянский специалист Антонио Конте.

Напомним, что ранее Конте возглавлял «Ювентус», национальную команду «Италии» и «Челси». По имеющимся данным, срок действия заключенного соглашения о сотрудничестве между специалистом и «нерадзурри» рассчитано до 2022 года.

«Это начало новой главы в жизни. Я очень переживаю. Я буду стараться оправдать оказанное мне доверие со стороны руководства клуба.

Я выбрал «Интер» ввиду того, что клуб обладает мощной базой, амбициями и историей. Я впечатлен, какое желание имеет «Интер» вернуться туда, где он должен быть», - делится новоиспеченный наставник «черно-синих».

Добавим, что до настоящего времени «Интер» возглавлял Лучано Спалетти. Под его руководством команда расположилась на четвертой строчке национального первенства, что позволило пробиться в розыгрыш Лиги чемпионов.