В Ливерпуле считают, что Коутинью жалеет об уходе

По словам президента «Ливерпуля» Тома Вернера, экс-хавбек команды Филиппе Коутинью жалеет о том, что он покинул стан «мерсисайдцев» и примкнул к «Барселоне».

«Считаю, что в настоящее время нет причин, чтобы футболист отказался от возможности выступать за «Ливерпуль». У нас сформирована достаточно сильная команда, а также инфраструктура. Кроме того, мы имеет одного из лучших тренеров в мире.

Я могу вспомнить историю Коутинью. Могу говорить о нем лишь хорошее, однако он ушел из «Ливерпуля», так как хотел выступать за один из двух испанских топ-клубов. Мы намеревались переубедить его, чтобы он оставался с нами, что ему удастся добиться успехов с нами в Лиге чемпионов. Считаю, что сегодня он жалеет об уходе», - сказал Вернер.

Напомним, что Коутинью играл за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 гг. На его счету более 150 сыгранных игр и 41 забитый гол за «красных».