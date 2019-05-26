В Ливерпуле считают, что Коутинью жалеет об уходе
По словам президента «Ливерпуля» Тома Вернера, экс-хавбек команды Филиппе Коутинью жалеет о том, что он покинул стан «мерсисайдцев» и примкнул к «Барселоне».
«Считаю, что в настоящее время нет причин, чтобы футболист отказался от возможности выступать за «Ливерпуль». У нас сформирована достаточно сильная команда, а также инфраструктура. Кроме того, мы имеет одного из лучших тренеров в мире.
Я могу вспомнить историю Коутинью. Могу говорить о нем лишь хорошее, однако он ушел из «Ливерпуля», так как хотел выступать за один из двух испанских топ-клубов. Мы намеревались переубедить его, чтобы он оставался с нами, что ему удастся добиться успехов с нами в Лиге чемпионов. Считаю, что сегодня он жалеет об уходе», - сказал Вернер.
Напомним, что Коутинью играл за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 гг. На его счету более 150 сыгранных игр и 41 забитый гол за «красных».
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